SCOTCH PLAINS/FANWOOD, NJ -- Scotch Plains-Fanwood High School has announced its honor roll for the 3rd marking period of the 2019-2020 academic year.
Grade 12 High Honor Roll
Katina Ackerman, Olivia Adams, Nicholas Alber, Connor Alchus, Amira Aliane, Dylan Allen, Gabrielle Aloe, Mia Alvarez, Kaitlyn Amato, Jake Arrogante, Taylor Arrogante, Delaney Baliko, Joseph Barge, Sydney Blacker, Julianna Blanco, Josephine Blundo, Kailey Bondarowicz, Patrick Bourke, Alexandra Boylan, Michael Braun, Ryan Bromm, Morgan Brown, Nicole Brozak, Charles Bunin, Catherine Buren, Remy Cardarelli, Summer Carver, Josephine Cerino, Jonathan Chaillet, Antoinette Chango, Katherine Chouinard, Garret Clausen, Jordan Clement, Daniel Coyle, Sabrina Cruz, Aliyah Daniel, John Deitch, Carina DelCore, Michael Dembiec, Robert Dencker, Juliana Denning, Michael DiFrancesco, Madison Diamond, Gabriel Donatelli, Christopher Downey, Kayleigh Downey, Sophie Drapkin, Jessica Eggert, Geinner Fallas, Sean Fanning, Colin Fitzgerald, Jennifer Fleck, Abigail Friedman, Michaela Genty, Nicholas Giamella, Isabelle Gilles, Kayla Giuffi, Liam Giuliani, Mason Glod, Jada Gomillion, Mary Jane Gonzales, Emily Grill, Christina Gubernat, Sage Guensch, Ryan Gumpel, Akhil Gundra, Jake Hahn, Emma Hastrup, Lily Higgins, Olivia Hobbs, Sarah Horn, Breanne Hoyte, Brian Huang, Kyle Isolda, Amanda Jaffe, Nicholas Januszanis, Aleesha Kearney, Nicole Kenny, Tara Kenoff, Lauren Kieltyka, Jacqueline Kirian, Gabrielle Klausner, Jordan Kleinbaum, Brooke Klurman, Miriam Kother, Prabvir Kukreja, Mariami Kurdovanidze, Nicholas LaFerrera, Ryan Lamberta, Hannah Lancaster, Jessica Lancaster, Jack Lapierre, Elizabeth Ley, Joy Lytch, Valeria Macchini, Alexandra Machinski, Aleezah Madraswalla, Raion Magallanes, Lindsey Magee, Caden Mari, Joseph Marta, Clara Masback, Ian McCormack, James McNichol, Harrison Mills, Jessica Mongold, Madison Montagna, Ryan Montagna, Ethan Morrobel, Christina Mouckas, Matthew Mouckas, Shawn Mulligan, Owen Murphy, Kayla Nitti, Kelly Nitti, Cassidy Novello, Emma O'Brien, Evan Paul, Ashanti Pitter, Grace Ponterio, Athena Postlewait, Esteban Quinones, Christian Ramalho, Sarah Rata, Samuel Reeson, Isabella Richardson, Dana Ricketts, Patrick Ritter, Cassie Robinson, Felipe Rodrigues, Sean Rogers, Dominick Romano, Mallory Rothweiler, Irina Ruzina, Henry Saltzman, Jake Samitt, Dana Sapienza, Julia Sassoon, Victoria Savoca, Julianna Scarcella, Laura Schmidt, Maria Schmidt, Rachel Schoss, David Schulman, Megan Sheehy, Olivia Shih, Carter Slifer, Madilynne Slifer, Julia Solsky, Carly Spellman, Skylar Stagaard, Brett Strug, Maya Sutterlin, Elora Tamburri, Michael Tardi, Meghan Taylor, Emma Thumann, Madison Toll, Joseph Touris, Andres Trujillo, Christopher Tsuchiya, Caroline Vivanco, Danielle Vuono, Kaylah Webb, Brandon Weinberg, Ryan Widman, Kaelah Wiggins, Sophia Wilkins, Lexa Winigrad, Eli Wolman, Tara Wolman, Jonathan Yu, Anton Zambell, Olivia Zambrio
Grade 12 Honor Roll
Taylor Anthony, Jared Arkin, Eden Austin, Marissa Bamrick, Nicholas Belford, Evan Bensulock, Eric Berkins, Michael Besante, Jacob Bottomly, Declan Byrne, Lucas Carinhas, Ian Celardo, Lea Cerini, Alexa Chan, Ryan Ciarrocca, James Cirillo, Michael Couso, Nicole DeFrancesco, Mahlya Dockery, Samuel Feinberg, Justin Fletcher, Ryan Flynn, Lauren G, Alexander Halpin, Keli Hayes, Matthew Iarrapino, Emelyne Johns, Malcolm Kahora, Gabrielle Khan, Jesse Kocha, Ana Kurdovanidze, Ashleigh Lancaster, Charles Levine, Miles Longo, Samantha Mahmet, Jordan Margolis, Danasia McDonald, Carys McDowell, Christopher Muskus, John O'Connor, Alyssa Pankiewitz, Christina Pham, Lindsey Porchetta, Sophie Pritchett, Ethan Rafal, Gabriella Ramos, Aadith Ratish, Olivia Robertiello, William Robertson, Robert Root, Nathalie Rosas-Mora, Lucas Route, Carolina Samuelian, Samantha Samuelian, Kristina Sapienza, Alanah Scott, Matthew Skolar, Yunus Tozlu, Siddarth Vadavatha, Derick Vega, Sean Vlkovic, Hailey Walden, Brian Weideli, Grace White, Justin Williams, Christopher Womelsdorf, Harrison Wustefeld, Samantha Yip, Alley Zakarin, Ashley Zielenbach, Rachel Zucker
Grade 11 High Honor Roll
Ezri Abraham, Oluwaseun Adekunle, Chloe Alce, Kyra Antonello, Mia Aponte, Jesse Artz, Kotey Ashie, Kayla Avila, Tobias Bachman, Tracy Bagdonas, Lydia Baik, Andrew Baker, Elena Balecha, Anjila Banks, Lindsey Bartley, Eshaan Basu, Julia Blaschak, Dylan Bordman, Grace Brennan, Lauren Brenner, Nicole Britt, Marissa Burton, Olivia Calcaterra, Anthony Cammarano, Anthony Castelli, Luke Checchio, Emma Chichester, Juliette Ciullo, Rikyah Cline, Noah Cocca, Abigail Colao, Abigail Conklin, Devin Cooke, Dante Corsaro, John Michael Cristobal, Eric Cunningham, Meredith Czurlanis, John Dazzo, Eric De Maria, Katherine DeFouw, Michael DePaola, Matthew Dembiec, Rhythm Desai, Amit Deshpande, Colin Dickscheid, Sofia Dietze, Dylan Dombrowski, Owen Donahue, Shannon Downey, Matthew Drubulis, Ryan Duthie, Kaleigh Einhorn, Ryan Eng, Gabriella Essenfeld, Melissa Falk, Alexander Fazzino, Mary Fazzino, Conor Feeney, Besnik Ferizi, Owen Ferrone, Hannah Filler, Claire Fisher, Olivia Fletcher, Lucia Fontana, Justyanna Fortna, Joshua Fox, Jamie Frank, Benjamin Freedman, Dylan Fuimo, Dennis Gannon, Ava Gelling, Erika Mae Gonzales, Emma Guan, Chloe Hahn, Ava Hausle, Rebecca Hernandez, Elisa Herstatt, Lily Holston, Marlena Holston, Ryen Hoover, Victor Johnson, Ryan Jones, Katherine Judge, Ishwari Katdare, Jordan Katz, Zuri Kennedy, Joseph Kern, Emily Kessler, Ibraheem Khan, Paul Koizumi, Josephine Kole-Emmanuel, Benjamin Krauss, Hannah Kriney, Shelby Kumpf, Sean Lage, Nia Lagurashvili, Sophia Lama, Rebecca Lancaster, Joseph Larmore, Elisa Laurenzano, Maura Leahy, Evelyn Liang, Julia Liberto, Li Hong Lin, Matthew London, Megan Lozito, Jolie Lubalin, Rachel Lubeck, Lucas Mackey, Jack Manville, Michael Marino, Roy McGowan, Jordan McQuoid, Mae Merkle, Sean Merkle, James Middleton, Natalie Mikula, Rachel Miller, Hadley Moran, Emily Muench, Brendan Mullany, Natalia Nervi, Sabrina Ngu, Max Niessen, Jayden Nyamiaka, Maxwell Oross, Nicole Oslislo, Michael Paleski, Thomas Peeney, Max Perone, Roman Perrelli, Derek Porter, Faith Price, Kaitlyn Reilly, Nicholas Rettino, Sarai Reuben, Julian Rijo, Carly Rinaldi, Juan Diego Rojas Camargo, Miles Roper, Hadley Rose, Emma Route, Abigail Ryan, Dillon Ryan, Katherine Ryan, Matthew Sabony, Cassandra Salot, Paul Schiumo, Jessica Schramm, Erica Schug, Christina Scizak, Alexa Seefeldt, Rohan Shah, Christopher Shapiro, Daniel Sicinski, Caitlyn Sinagra, Serena Sirchio, Christopher Skwirut, Rachel Small, Margaret Smith, Daniel Soler, Samuel Sosnowski, Lucy Spitzer, Sydney Sprechman, Nathaniel Sta Rosa, Madison-Anne StaRosa, Isabella Sutton, Alexandra Swiatek, Haley Tavares, Nicholas Tittanegro, Justin Tran, Benjamin Tucker, Arianna Ursino, Daniel Villacreses-Montoya, Allison Vlkovic, Maya Waldman, Carly Walker, Cadence Weiss, Allison Weisser, Alexander Werkheiser, David Wernsing, Zoe Wernsing, Kaci White, Hayden Widder, Jonathan Wiener, Taylor Winslow, Jamie Wirth, Zackery Wong, Madelyn Yessman, Q Zara
Grade 11 Honor Roll
Sohaila Abdelkader, Andrew Acosta, Thomas Agueros, Akinbusola Akinwunmi, Adam Ali, Pawel Baniukiewicz, Anay Basu, Sofia Beardsley, Jake Bensulock, Ethan Berkman, Benjamin Brenner, Erika Bretz, Amaya Casterlow, Justin Chan, Brianna Chaves, Kaelie Chung, Haley Cino, Charles Coolidge, Vincent Cucci, Nicholas DeSanto, Joseph Decker, Joseph Diquollo, Aaron Dore, Rachel Ducran, Georgio Elenis, Colin Fanning, David Farin, Maura Farrell, Daniel Ferrone, Monica Forman, Olivia Fusillo, Joshua Garcia, Jade Glassman, Brandon Greenberg, Anabelle Griffin, Alexis Gutierrez, Justin Handy, Abigail Hanvey, Paul Harris, Ethan Heifetz, Jackson Hopkins, Taylor Hopkins, Meredith Hough, Zachary Jachera, Amina Jones, Luke Jones, Sean Kennedy, Hailey Kinard, Gabrielle Lancaster, Meagan Lavin, Cynthia Liang, Noah Lievre, Dallas Lorenzetti, Jordan Lowe, Zachary Lubeck, Raul Lugo, Corinne Lyght, Alexa Mach, Shawn Martin, William Mauer, Amanda Mayer, Patricia McHugh, Kali McKinney, Vincent Milano, Samuel Mundle, Clare Murphy, Holly Nelson, Jake Niessen, Julianne O'Brien, Samuel Oross, Kayla Paprocki, Ethan Pawelec, Olivia Pogroszewska, Lucien Prophete, Ralph Ramos, Nicholas Rayan, Haley Richardson, Jerry Rodriguez-Mercado, Chloe Rousseau, Nicolas Ruggiero, Amanda Saba, Marcus Sandy, Dennis Santos, William Schetelich, Erica Schindler, Alessandra Serio, Michael Shapiro, Armend Sinanovic, Alexander Smith, Christopher Smith, Nicholas Susino, Myles Talmadge, Mackenzie Trenk, Giorgiana Vacca, Jamie Valian, Alexa Vierschilling, Ryann Wall, Eric Watt, Quinn Williamson, Ciara Worthey
Grade 10 High Honor Roll
Bridget Abbott, Liam Abbott, Mary Adekunle, Aliyah Adkins, Robert Alber, Dana Ascolesi, Alice Bachman, Rachel Barattucci, Thomas Baylock, Matthew Bender, Ava Berry, Joseph Berry, Moumit Bhattacharjee, Mourik Bhattacharjee, Kai Bobrow, Julia Bonhote, Marin Brace, Luke Brencsons, Carter Brodsky, Kyle Burger, John Burke, Ariel Burman, Avery Burman, Camila Cabrera, Ruby Calabrese, Ciro Casimiro, Anthony Cerino, Kelly Chesky, Carter Chin, Victoria Cirillo, Sofia Ciullo, Colin Clarke, Sofia Corsaro, Isabella Cukrow, Kaelin Cunningham, Ashley DeFrancesco, Jake DeGaetano, Julia DeVizio, Jonathan Dickstein, Lily Dimon, Grace Downey, Terence Downey, Riley Dwyer, Lindsay Edelman, Samantha Edelman, Isabel Elimu, Bridget Ennis, Jeffrey Fezza, Amanda Filipski, Lauren Fitzgerald, Olivia Fleischer, Alessandro Frias, Audrey Gabbai, Joshua Gabbai, Katelyn Gaulin, Alexa Gingold, Alyssa Glickstein, Evan Gomillion, Catherine Grandmaison, Lauren Hahn, Zachary Harmer, Jodi Hayes, Aidan Heifetz, Amanda Hill, Connor Hoffman, Chloe Howell, Lily Hughes, Jacob Jablon, Julia Jackson, Quinn Jackson, Ava Jacobsen, Madeline Joe, Nina Johnson, Akeliah Joseph, Sherin Kachroo, Maeve Kahora, Jacob Kanterman, Joseph Kaplan, Cecelia Kelly, Grace Kennedy, Riya Kishen, Alyona Kladova, Taylor Klein, Leah Klurman, Ryan Koehler, Rhutu Kulkarni, Richa Kulkarni, Jenna Lee, Sophia Lerner, Matthew Levine, Olivia Linderman, Nithyaraajitha Lokesh, Jackson Lubalin, Lauren Magrino, Gianna Mavilla, Zachary Mawby, Marin McAlindin, Eamonn McGovern, Ava McKenzie, Gabriel Melville, Allison Miller, Kaitlyn Mohabir, Christopher Moniz, Aislinn Mooney, Gavin Morrobel, Kayla Morrow, Rory Moser, Ayden Mullins, Shyana Nanshah, Isaiah Nathaniel, Jazlyn Navarro Jimenez, Igor Nikolin, Therese Nitro, Kyle Nolan, Christian Normant, Vanessa Ossy, Elizabeth Parvin, Andrew Perper, Aditya Phatak, Matthew Power, Elle Priesing, Gabriella Pugliese, Elina Puri, Mariam Ramazashvili, Grace Rehrer, Conor Reilly, Jonathan Rembish, Jessica Rojek, Peri Roper, Emilia Saccento, Noah Sadler, Anna Saltzman, Naome Samuel- Williams, Isabela Segarra, Evan Sena, Sophie Shapiro, Amelia Sherman, Anna Sicoli, Emily Sicoli, Dante Silva, Tyler Sinetar, Victoria Solsky, Jessica Steinberg, John Stellakis, Diana Stinkova, Rebecca Strug, Giovanni Sullivan-Massa, Anna Szczuka, Hadassah Tabak, Madison Tabares, Jason Tannenbaum, Jason Trivisonno, Marcos Trujillo, Morgan Tsin, Miles Varner, Lucas Vega, Johnathan Vu, Samantha Walden, Emily Walsh, Megan Walsh, Alyssa Warbeck, Julianna Warren, Jamie Weinberg, Stella Whitefield, Dorothy Wilson, Kerrin Wojcik, Emily Wyrwa, Emily Yang, Julia Yick, Thomas Ziegler, Naiomi Ziekert
Grade 10 Honor Roll
John Adekunle, Andrew Allen, Vincent Augello, Michael Banic, James Barth, Ryan Beauregard, Aiden Birnbaum, Meagan Bourke, Stephanie Brown, Jodi Carmant, Jaden Carter, Ryan Chaillet Grande, Ava Chin, Benjamin Cohen, Camille Cooke, Cole Cooke, Lila Dasi, Eve Delaney, Francesca DiLollo, Robert Dobies, Christopher Domiciano, Jack Eckstine, Kerry Ericksen, Nicholas Evangelista, Joshua Friedson, Emily Friscia, Alicia Goff, David Green, Natalie Green, Christopher Groom, Emily Hayeck, Megan Hillyer, Eli Horgan, Seifeldin Hosny, Julia John, Amir Johnson, Brendan Karyczak, Dylan Klein, Robert Koch, Viktoria Kozak, James Lapidus, Robert Lerner, Noah Levy, Annette Liang, Alexander Lo, Jordan Lopac, Melanie Lowell, Rachel Manette, Julian Martin, Alexa Martorano, Marlaina Martucci, Caitlin Maughan, Wilbur May, Connor McCreesh, Brandon Melnitsky, Nia Mixson, Jake Monroy, Ava Musano, Kenneth Nelson, Alessia Novello, Sophia Novello, Lea Oduro, Nkem Okorie, Sara Pham, Charlotte Pollack, Ethan Raderman, Gianna Riefler, Aidan Robertson, Brodie Robertson, Anthony Robinson, Kayleigh Robinson, Benjamin Root, Samuel Rouder, Samantha Ruane, Sydney Sadler, Damon Schumann, Andrew Seith, Alexander Smith, Connor Spellman, Max Sponheimer, Russ-Emmanuel Sta Rosa, James Sullivan, Molly Sullivan, Eleni Theocharopoulou, Aidan Trenery, Aaron Tsvayberg, Tyrell Weir, Eliyah Wong, Julia Zambrio
Grade 9 High Honor Roll
Goyce Abadeir, Benjamin Abrams, Melania Acampora, Olivia Aiere, Emma Alchus, Hasan Ali, Diego Arcila, Naa Dei Ashie, Minahal Azhar, Abigail Balagot, Henrique Barbosa, Andrew Bartley, Elizabeth Bedatsky, Grace Beirne, Riley Bhatia, Elisa Bianco, Ava Billotto, Thomas Bongiorno, Chloe Burfeindt, Lucy Burke, Isabella Calamusa, Lily Camacho, Orencia Casimiro, Claire Cassidy, Matthew Castucci, Ryan Cawley, Nicholas Champagne, Christopher Chan, Cara Checchio, Samuel Chichester, Brody Chin, Alec Choi, Zachary Chung, Benjamin Cohn, Sean Columb, Francisco Cunha, Syona Dalvi, Rushil Damania, Gabriella Damens, Ananda Daniel, Isabella DeCrosta, Meredith DeFouw, Joseph DeSantis, Disha Debnath, Ivana Delgado-Arvelo, Nishaan Desai, Sofia Di Iorio, Madison Diaz, Olivia Eckstine, Marco Facao, Emma Fang, Emmet Feeney, Sara Feeney, Matthew Fela, Ethan Filler, Weston Fischer, Stephen Folkart, Lily Friebely, Jessica Gallagher, Sophia Gallo, Grace Germinder, Pari Gill, Andrew Giuliani, Tessa Going, Sophie Gotliboym, Jessica Gui, Charlotte Gumpel, Diego Gutierrez, Jacob Hall, Annie Hansen, Leah Herb, Camila Hernandez, Avery Higinbotham, Owen Higinbotham, Dara Hsu, Jacob Jones, Meredith Kenoff, Rebecca Kessler,
Morgan Kinard, Samantha Klausner, Nicholas Korteling, Khan Lagemann, Alisa Lamastra, Christopher Largoso, Samuel Leibowitz, Gavin Lesnevich, Declan Lowrey, Ava Mach, Shehzad Madraswalla, Anthony Malta, Emma Margolis, Mikayla Mari, Kaelan Mattos, Ella Mauer, Thomas Metzger, Giulianna Milano, Kyle Minall, Danielle Most, Stephanie Muenzen, Paul Mullarkey, Alicia Murphy, Calum Murray, Matthew Murray, Ava Mustacciuolo, Jessica Navarro, Matthew Nervi, Ava Niemczyk, Emma Nobile, Alexis O'Brien, Diego Otero, Sophia Paleski, Sarah Paolella, Dylan Patel, Jay Patel, Samantha Phillips, Harrison Potocek, Brigitte Priel, Zoe Quraishi, Parker Raham, Katherine Ramalho, Vikram Ravishankar, Jordana Reisberg, Kady Rettino, Matthew Reynolds, Morgan Ritter, Lucas Rivera, Sophia Romeo, Jordana Romero Jimenez, Bridget Ryan, Nikita Sahasrabudhe, Abbie Sapira, Finn Sautner, Arnav Saxena, Nicholas Schmidt, Emma Schramm, Niyati Shah, Melanie Sheng, Alexey Sidorenko, Mireille Silva, Abigail Skibinsky, Jay Slack, Elizabeth Sleat, Andrew Smith, Madeleine Smith, Gabrielle Smulewitz, Anna Soifer, Dominic Souza, Olivia Stahley, Briana Talmadge, Hazel Thurman, Rylee Tighe, Raymond Tran, Kelsey Tse, Gianna Tucker, Ryan Van Ostenbridge, Natasha Vega, Jayleen Velez, Isabelle Verrico, Maya Viscardi-Carelse, Christina Wang, Elijah Ware, Haley Warren, Patrick Watt, Sophie White, Georgia Williamson, Kiley Wirth, Bennet Xia, Thomas Yick, Jeremy Zimmerman
Grade 9 Honor Roll
Samuel Anger, Matthew Angulo, Caitlin Applebee, Alyssa Barbossa, Kyla Bonet, Eric Botney, Kyle Brainard, Shayna Braunstein, Michael Brennan, David Anthony Candari, Mia Cutaia, Raymond Dickscheid, William Dietrich, Matthew Dolowy, Joseph Domingues, Jack Fallo, Shaylin Farley, Lindsay Fefferman, Dylan Fei, Sean Ferrone, Maxwell Fountain, Bradley Frank, Emmet Fynes, Thomas Gain, Katarina Gindel, Michael Grill, Etienne Groom, Katelyn Haggerty, Paige Hagman, Maya Handler, Evan Hanvey, Trevor Headrick, Emily Homer, Kevin Indoe, Aniket Iyer, Tyler Jachera, Ethan Jaffe, Luke Kalafat, Joseph Kowalczyk, Devanshi Kumar, Elene Lagurashvili, Catherine Lavin, Wesley Lewis, John Paul Lopez, Austin Lorenzetti, Dylan Mathew, Denys Muryn, Alden Nyamiaka, Daniel O'Brien, Katelyn Oser, Nefeli Pappas, Ria Paranjape, Reese Priel, Zachary Redling, Nicholas Sanchez, Gabriel Sandy, Nicolas Sbordi, Jaden Simeonidis, Sean Stuart, Andrew Susino, Elizabeth Tedesco, Anthony Tittanegro, Kaelin Tricoche, Ava Van Tassel, Danielle Wester, Sydney Williams, Dylan Young, Mattingly Zullo