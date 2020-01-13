WESTFIELD, NJ — Westfield High School Principal Mary Asfendis announced the first marking period honor roll for the 2019-2020 school year. 

Westfield High School recognizes student achievement every marking period at two levels: Honor Roll and Distinguished Honor Roll.

For the Distinguished Honor Roll, a student’s GPA must be between 3.75 and 4.0 with no grade lower than a B.  For the Honor Roll, a student’s GPA must be between 3.5 and 3.74 with no grade lower than a B.

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WESTFIELD HIGH SCHOOL

2019-20 MARKING PERIOD 1

DISTINGUISHED HONOR ROLL

GRADE 9

Vanessa Abdala

Alexander Ainge

Zachary Albert Halevy

Evan Alexander

Catherine Angel

Aidan Arabatzis

Michelle Audino

Eric Bautista

Abigail Bebel

Leah Becker

Charles Bennett

Micah Berger

Ryan Bertsch

Camille Blaise

Dexter Blake

Henry Bloom

Anna Bongiovanni

Lauren Booher

Sophia Braun

Carter Brillantes

Isabella Broaddus

Kyle Brunt

Eric Buecklers

Anthony Buoscio

Ava Burke

Natalie Bushell

Mattia Butera

Brooke Butler

Klara Butler

Madeline Butler

Graydon Calder

Owen Callahan

Juliana Cardoso

Liam Carno

Emma Ceraso

Paul Cerro

Aprameyo Chakravarty

Max Chang

Kevin Chen

Matthew Chen

Sophia Cheripka

Matthew Christian

Alexandra Cicala

Catherine Collins

Ethan Composto

Julia Consales

Daniel Cortese

Scarlette Cozzini

Owen Craig

Nicholas Dalessio

Edward Davenport

Gabriel Dayon

Elaine Deignan

Cooper DelGandio

Owen Dembiec

Christian Dencker

Anushka Desai

Allison DiFalco

Lily Dickerson

Maxwell Dolling

Alexis Dombalis

Alexa Dudkiewicz

Jeremy Dudzinski

Alexander Duncan

Ciara Dursee

Sophia Erneta

Sutton Factor

Olivia Falletta

Paige Felter

Kaelin Ferguson

Gaetano Ferrara

Melissa Fiorentino

Jasper Fitzgerald-Jones

Jackson Gagliardi

Joseph Gamba

Caitlin Giordano

Caitlin Givand

Grace Glenn

Jared Goldman

Paige Gorczyca

Jonathan Gorski

Caitlyn Gottlieb

Zoe Greenzang

Sophia Guerrero

Jane Guglielmo

Nathaniel Gurland

Julian Hamilton

Aidan Harper

Daniel Hazard

Kyle He

Sean Henderson

Donovan Hickey

Isabella Hill

Henry Hipschman

Chloe Howard

Lucas Hubner

Jillian Isaacman

Olivia Janaczek

Audrey Jones

Nikhil Jyotishi

Eden Karp

Colin Kavanagh

Ariana Keith

Emma Kelesoglu

Grace Kelly

Grace Kilbourn

Sarah Kim

Sarah Klemm

Isabella Kofsky

Alexander Kolchinsky

Andrew Kornfeld

Sofiia Korotka

Ava Koslowsky

Jonathan Krug

Sarah LaMonica

Samuel Laitman

Derek Lam

Lauren Lane

Patrick Lanza

Sofia Lanza

Juan-Diego Lara

Sophie Latessa

Sasha Learner

Yusuf Lee

Katherine Li

Meryl Li

Michael Liebermann

Christopher Lin

Anna Linenberg

Cameron Linenberg

Coby Linsky

Justin Lipschutz

Rachel Malkinzon

Matteo Mancheno

Leo Mangiamele

Mason Marino

Alyssa Martinez

Andrew Matus

Sylvie Mauras

Liam Maurillo

Olivia Mazzola

Jack McCormack

Jack McCue

John McDonald

Lauren McDonough

Michael Mehler

Peter Meixner

Iskandar Mirtagavi

Luke Mokrzycki

Alexa Mora

Rohan Motwani

Alessandra Muller

Michael Murphy

Sophia Narciso

Jeremias Navarrete

Katherine O'Connor

Alessandra Pacifico

Isabella Panora

Zachary Park

Tyler Partridge

Owen Paul

Michael Pedersen

Noah Perez

Samuel Perez

Avery Pierce

Joseph Pierro

Isabella Pinto

Sofia Pinto

Dimitri Potamousis

Ava Pranke

Catherine Puckett

Grace Pugliese

Kayleigh Quinn

Valeria Ramirez

Alexa Rappoport

James Regan

Sam Reichel

Brennan Restivo

Tyler Richter

Josefina Rios

Juliana Ripper

Shen Rosen

Lily Roth

Jack Rothfleisch

Alyssa Rubenstein

Krista Rumpeters

Annie Ryan

William Ryan

Lucie Saint-Denis

Matilde Salvatori

Stacey Salz

Chloe Samet

Brigham Luna Santamaria

Dylan Scanlon

Julia Schneider

Seth Seiden

Johanna Sexton

Kelly Shen

Leah Shir

James Silecchia

Alan Silva

Sophia Simon

Andrew Singer

Michael Siroty

Thomas Smiljanic

Devon Snyder

Ethan Stack

Hannah Stavin

Jessica Strauss

Carolyn Tananbaum

Vicky Tang

Joelle Tannenbaum

Hannah Thomas

Simon Thompson

Nancie Tieri

Alexander Tilyou

Paul Tilyou

Joseph Tortorella

Kaitlyn Tso

Luke Vaccaro

Cara Van Allen

Honora Vedder

Annika Vesuna

Grace Waibel

Ryan Waldman

Jenna Weinberg

Emily Weinstein

Nathan Welsh

Brooke Williams

Ryan Williamson

Mackenzie Wilson

Katherine Winters

Rachel Witzel

Quinn Wojcik

Madison Wright

Nyah Wysokowski

Sophia Xing

Jake Zippler

GRADE 10

Daniela Agne

Olivia Alpizar

Jordyn Ament

Justin Anderson

Jakob Ayala

Kaity Bai

Aleksandra Baker

Blake Baretz

Samantha Bauer

Matthew Beke

Adrien Bekker

Mateo Beltran

Lucia Biasi

Hayley Bloch

Brooke Bradford

Spencer Brown

Olivia Bryan

Sara Cagnassola

Seth Camacho

Cayla Capistrano

Phoebe Chadowitz

Emily Cheng

Norah Chinn

Brooke Colannino

Justin Colby

Joseph Compton

Ella Conover

Nicholas Conti

Micaela Cortese

Sean Crann

Alec Crispino

Michael Cunningham

Patrick Cunningham

Anna D'Angelo

Conor Daly

Kimberly DiFilippo

Keith Dobrow

Caroline Donnelly

Alexander Elghoul

Katherine Evans

Maxwell Feldman

Dylan Ferraro

Carmen Fiorindo

Abigail Flynn

Jenna Foley

Emilia Fowler

Elise Fox

Hannah Frankhouser

Andrew Galella

Patrick Gallagher

Charles Garretson

James Gefken

Gracie Gigantino

Zachary Gigantino

Amelia Golub

Manuel Gonzalez

Russell Gurland

Matthew Heimall

Emma Heinze

Katherine Hoerle

Victor Houbanov

Ashley Hu

Jordyn Ives

Kaitlyn Jackson

Luke Jacobs

Anjali Jain

Vivian Jeckell

Ella Johnson

Mia Johnson

Shreya Jyotishi

Sara Kaplan

James Kaprowski

Asher Katz

Aidan Kearney

Jack Kelly

Gianna Kerivan

Maxmilian Kiefer

Katherine Kim

Grace Klag

Sean Koellhoffer

Chloe Kreusser

Therese Kuehnert

Timothy Lane

Amira Lee

Nya Lee

Logan Lenner

Brandon Li

Cynthia Li

Yuxin Lin

Alice Lisak

Madison Little

Sean Logan

Catherine Lopez

Matthew Lynch

Joshua Madera

Margaret McCauley

Kerala McGrail

Ethan Messerman

Katherine Miles

Emily Molen

Daniel Morariu

Madelin O'Connor

Meghan O'Connor

Nate Oberstein

Katherine Palmer

Richard Panikiewsky

Kavya Panjwani

Griffin Pardo

Carsyn Parmelee

Kyra Paternoster

Katey Peretz

Emma Petrassi

Lindsey Pietrewicz

Madelyn Pinchuk

William Powell

Ava Pravlik

John Price

Lillian Qin

Dylan Richards

Anna Rickard

Zachary Roitman

Jacob Root

Ryan Rubel

Gwendolyn Sabato

Karishma Sachdev

Joshua Sacher

Andrew Salvato

Jack Saunders

Colman Scanlan

Carsen Sharkey

Meredith Shepherd

Samuel Sherman

Zoe Sherman

Noelle Shih

Payton Silverman

Benjamin Spergel

Asher Sternberg

Fiona Strout

Gillian Strout

Matthew Swenson

Ashley Talwar

Takekuni Tanemori

Dylan Tedeschi

John Tedesco

Olivia Terry

Evan Tompkins

Ryan Van Allen

Alessandra Verga

Kevin Warren

Jacob Watson

George Wen

Eden Wilcomes

Jason Yang

Yuchen Yang

Natalie Zelechowski

Kaiyang Zhu

GRADE 11

Matthew Ackerman

Zahra Ahmed

Alain Alkorta

Kaitlyn Alliegro

Danielle Ardente

Maggie Aslanian

Kyle Azzaretto

Kaitlin Bavaro

Mary Beke

Emily Bergerman

Aidan Bertsch

Caroline Bielen

Elizabeth Bielen

Alexandra Blancato

Isabel Boufarah

Emily Braterman

Alexandra Brennan

Kelsey Brillantes

Joseph Brogan

Claire Campbell

Isabella Cano

Alexander Caramagno

Shane Carlin

Alexa Cassiba

Lily Ceraso

Amanda Cerrachio

Thomas Chen

John Ciano

Anna Cioffi

Andrew Cohen

Eli Cohen

Caroline Collins

Maeve Collins

Macey Cullen

Aidan Dailey

Rebekkah Dayon

Jacob Delforte

Gianna Dente

Alexander Di Maria

Kaitlyn Duffy

Kelly Eagan

Grace Endy

Rileigh Ferguson-Hewson

Nikita Filippov

William Fischer

Giovanni Gallo

Lisset Garcia

Morgan Giardina

Ryleigh Gildea

Jenna Goldberg

Jacqueline Gonzalez

Harrison Greeley

Katherine Hamilton

Emma Hanley

Spencer Harding

Sean Hazard

William Heflin

Allison Hinkel

Megan Hinkel

Samantha Hoffmann

Jessica Isser

Garrett Jackler

Emma Jepsen

Julia Johnson-Milstein

Rohan Jonsson

Jonathan Keenan

Jack Kiely

Emily Klag

Jeremy Kornfeld

Madeleine Learner

Veronika Len

Patrick Lezynski

Grace Luo

Tyler Mackey

Talia Malinsky

Emily Mautone

Julia McGann

Elizabeth McGuire

Robert McIntyre

Henry Meacock

Mira Mehta

Matthew Meixner

Andrew Miller

Lorenzo Mizerek

Paulette Moncayo

Jessica Moore

Eric Mordkovich

Timothy O'Brien

Jillian Omberg

Jordan Ortiz

Angela Panikiewsky

Sara Perlin

Thomas Pinto

Bianca Popa

Patrick Reynders

Ryan Richter

Tyler Rotella

Samantha Salz

Brian Sampson

Eleanor Sanderson

Dilany Santamaria

Alexandra Savin

Brooke Scheuermann

Jack Schlenger

Juliana Schuttevaer

Maxwell Scialabba

Chloe Shanebrook-Wein

Elizabeth Shober

Rachel Simpson

Hailey Stogner

Braden Stryker

Madeleine Sullivan

Jack Sumas

Naia Tan

Sophie Tananbaum

Eva Terry

Daisy Torralba Osorio

Brandon Tso

Catherine Valencia

Meredith Valentine

Mattie Waller

Aprina Wang

Julia Weinstein

Amanda Wendler

Jacob Wendler

Amanda White

Ellery Wolf

Thomas Wolf

Tyler Wragg

Breanna Xavier

Benjamin Zakharenko

Kailey Zhao

GRADE 12

Zeina Afyouni

Ethan Ament

Matthew Arndt

Adam Attia

Marcela Avans

Kathryn Bartlett

Michael Bazarsky

Katherine Billing

Ryan Billings

Chelsea Birkel

Morgan Boll

Aidan Borges

Jack Bowman

Eva Boyes

Jonathan Bracco

Katelyn Bromberg

David Broughton

Carly Burke

Shayan Burns

Anthony Butera

Sydney Butler

Sierra Byrne

Logan Calder

Sofia Carayannopoulos

Lily Cassidy

Michael Catania

Annabella Cerria

Eliana Cestero

Valerie Chang

Helen Chinn

Thomas Chirichella

Gabrielle Cho

Reid Colwell

Julia Csorba

Liam Culkin

John Czarnecki

Thomas Davis

Gabrielle DeCotiis

Jillian DeDomenico

Clea Demuynck

Tyler Devitt

Lauren Donohue

Christopher Durocher

Caroline Dwyer

Andrew Echausse

Eric Elizes

Eric Ellner

Emily Ensslin

Samuel Ertman

Mark Falletta

Aliyah Feinberg

Spencer Feinstein

Ava Feldman

Aidan Fink

Zachary Fischer

Nicholas Forno

Anastasia Fowler

Daniel Fox

Colin Freer

Abigail Frontero

Julia Gagliardi

Lauren Gaudin

Christopher Giglio

Jonathan Givelber

Emily Greenzang

Jonathan Grossman

Daniel Gunchar

Phoenix Gunther

Ian Gurland

Alexis Hammer

Erin Harris

Aaron Hecht

Brendan Hiltz

Robert Hinderliter

Brad Hornbeck

Julia Horne

Kurt Hu

Emily Isaacman

Abigail Jarecki

Luke Jayroe

Lily Kaplan

Jessica Karlin

Madeline Katz

Aidan Kilbourn

Daniel Kohler

Jeremy Kronheimer

Marcelina Krowinska

Ella Kuehnert

Mitra Kumarasamy

Jacqueline LaMastra

Jason Lee

Tia Lemberg

Andrew Li

Noah Lipkind

Alison Lisanti

Jessica Lisanti

William Litchholt

Connie Liu

Theresa Lizzo

William Loggia

Thomas Lupicki

Michael Magnotti

Jack Maranz

Joseph Marino

Rachel Markowitz

Christina Martini

Katherine Martinson

Erin McAndrew

Madelyn McDevitt

John McDonald

Abigael McKinney

Greta McLaughlin

Talia McRoberts

Henry Meiselman

Sumner Migot

Sophia Mirrione

Jason Model

Havana Mohr-Ramirez

Vincent Mora

Matthew Morgan

Patrick Mullen

Jacob Navarrete

Emily O'Connell

Anna Obsgarten

Dustin Paden

Roberto Panora

Luke Pardo

Stephen Park

Ava Paul

Sandrine Perez

Daniel Petersen

Quinn Priscoe

Colin Rees

Talia Remba

Zachary Rever

Madeline Ripper

Nicholas Robinson

Jacob Rock

Jessica Rokhsar

Morgan Rollins

Nicholas Romeo

Benjamin Rosen

Emma Roth

Olivia Roth

Spencer Rothfleisch

Nicholas Rubinetti

Sintra Rumpeters

Franco Saglio

Elisa Saint-Denis

Emma Sarrazin-Boespflug

Christian Sawina

Justin Sawina

Rachel Saxon

Michael Scanlan

Giavanna Schifando

Jessica Schlewitt

Adam Schwartz

Celeste Scott

Rachel Seigerman

Henry Shapiro

Remi Shendell

Lindsay Sherman

Samantha Shih

Alexandra Sica

Julia Singer

Colm Slevin

Sloane Slusher

Elijah Soh

Alan Solovey

Madeline Stack

Abigail Sternberg

Tara Sullivan

William Surks

Maxwell Switlyk

Hasumi Tanemori

Jakob Tannenbaum

Zoe Tedeschi

Max Tennant

Philip Tepper

Julia Tompkins

Demi Tsavekou

Sivaji Turimella

Sumana Turimella

Kevin Vricella-Stokes

Brooke Walden

Angela Wang

Sophia Wayner

Alex Weinberg

Rebecca Whang

Jakob White

Brianna Worms

Etan Zeller Maclean

Abbey Zidel

 

 

WESTFIELD HIGH SCHOOL

2019-20 MARKING PERIOD 1

HONOR ROLL

GRADE 9

Miriam Altersohn

Quetzal Araya

Zachary Ashare

Maya Azeem

Anabelle Bahadur

Ryan Baker

Jason Billings

Michael Blake

Michael Bongiovanni

Casey Borak

Jonathan Boufarah

Kyle Bradley

Jacob Bridge

Trey Brown

Lucas Buonopane

Eduardo Carstensen

Alexander Centurion

Chiara Cosenza

Valentina Cosenza

Maria Costa

Jessica Currie

Jessica D'Agosta

William Dailey

Natalia Dragnea

Ryan Dwan

Matthew Epp

Tate Esler

Hannah Everett

Noah Fischer

Valeria Garcia-Lopez

Michael Gauthier

Katherine Gibbemeyer

Cameron Gilman

Avry Giordano

Brooke Giordano

Jake Goldstein

Jaylin Goncalves

Daisy Gonzalez

Anahi Guerrero-Herrera

Kevin Halleran

Thomas Halloran

Nicholas Healey

Demetria Heston

William Holland

Morgan Howland

Benjamin Hsu

Chelsea Hynes

Gabriel Jackson

Bella Jarecki

Abigail Kahn

Timothy Kobin

Dylan Koch

Hannah Krihak

Emily Leary

Madeline Lechner

Jack Linsen

Lillie Martel

Thomas Matt

Michael McAndrew

Jack Melvin

Joshua Metz

Phineas Mindak

Sophia Montero

Bridgett Morrison

Varun Nair

Alexander Nematadzira

Gabriel Pastore

Shaan Patel

Camila Perafan

Catherine Petrie

Ariana Pinto

Madison Robin

Carly Rodrigues

Olivia Rosario

Olivia Ruiz

Damian Rusek

Taylor Saadeh

Lucas Savin

Jonathan Scalia

Flannery Schifando

Leo Schwartz

Henry Seigerman

Spencer Shore

Constantine Sidorov

Evan Sinocchi

Saylor Stillufsen

Emerson Stoller

Julia Sugrue

Perry Tarleton

Christian Tedesco

Chase Turnof

John Veres

Dylan Wragg

GRADE 10

Kevin Arndt

Peter Bennett

Eden Blitt

Lauren Bloch

Michael Bonner

Amy Broughton

Mia Bryson

Ellijah Burke

Leo Carle

Emma Channell

Christopher Cho

Nicholas Dec

Melissa DiDario

Alexa Diziki

Shannon Doyle

Maia Dragowski

Emily Engel

Jordan Foley

Mia Freidberg

Aaron Friedman

Matthew Fuccillo

Mason Galindo

Riley Gasson

Daniel Gotz

Daniel Guerrero

Colin Guinane

James Haley

Steven Hess

Evan Hickey

Reagan Hickey

Avery Hoeft

Rachel Hu

Charles Iannuzzi

Amaechi Ijoma

Melinda Joseph

Rachel Kamienski

Juliana Kaprowski

Eli Katz

Nathaniel Katz

Michael Klikushin

Julie Kurtz

Mason LaConti

Christina LaPera

Lucas Levy

Kayla Louison

Alexa Lourenco

Matthew Madrigal

Natalie Manzo

Sarah Martin

Michael McKenna

James Montes

Samantha Morales

Lydia Murray

Emma Naeseth

Anand Nair

Max Nelson

Michael O'Connor

Chloe Oliveira

Annarosa Ortis

Nicolas Panora

Dhillon Patel

Aidan Paul

Jack Percival

Christian Prip

Erin Raftery

Colin Redmond

Amanda Rickert

Emma Riley

Aidan Royce

Samantha Russo

Anthony San Giacomo

Sarah Sandak

Carly Saunders

Jonathan Schaeffer

Charlotte Schwartz

Alyrie Silverman

Tyler Sontz

Sophia Spadaro

Vijay Sreenivasan

Charlie Stock

Kimberly Su

Jack Taylor

Grace Vasquez

Cottler Vierschilling

Remy Waldman

Thomas Walsh

Alison Whitman

Kelly Wright

Amy Xiao

GRADE 11

Veronika Almonte

Brendan Bailey

Luke Barry

Jack Barsa

Keren Jian Benaojan

James Birle

Matthew Blake

Gerard Bryson

Annabella Buontempo

Brynne Burke

Alyssa Cafiero

Tess Caherly

James Calcagno

Alexander Cha

Laura Channell

Emma Ciullo

Declan Cleary

Nicole Cosenza

Andrew Cunningham

Griffin D'Agosta

Gianna Davis

Paige Doyle

Emily Duncan

Addison Earnst

Olivia Ebel

Emily Edwards

William Fiorentino

Kate Fishman

Aidan Fitzpatrick

Mia Fleming

Kareena Gandhi

Shannon Garguilo

Lindsay Geschickter

Andreas Gesser

David Givand

Steven Gorelik

Holden Grantz

Christopher Grochan

Mia Grogan

Matthew Gruters

Isabella Guggino

Brianna Guzman

Shane Hanna

Cooper Harris

Audrey Heber

Shannon Helfman

Christopher Ho

Jacob Holtzman

Rebecca Horvath

Samantha Horvath

Keri Jean

Thomas Joseph

Zachary Kaplan

Zaria Katz

Jackson Kehler

Laurajane Kehler

Wil Kehler

Jack Kelesoglu

Christopher Kirby

Xenia Kobori

Russell Kobrin

D'aja Koonce

Brendan Kotiga

Dylan Kronick

Max Krueger

Grace Lanza

Eline Lehland

Andrew Leone

John Luerssen

Julia Mackey

Paige Macry

Sean Maher

Douglas Manning

Sean Marner

Matthew McElroy

William McGlynn

Kathryn McHugh

Julian Mcconnell

Noah Metz

Matthew Moran

Aidan Morrison

Margot Motyczka

Sophia Nazzaro

Brandon Ng

Isabel Nolan

Finnegan North

Kerry O'Gara-Donovan

William O'Hagen

William Ohlig

Eric Palia

Aishik Palit

Rohan Patel

Emma Pietrewicz

Robert Puglisi

Anna Qiang

Jade Radice

Joseph Retinger

Aimee Riley

Isabella Ruiz

Thomas Savorgiannakis

Joshua Saxon

Thalia Scantlebury

Caroline Schafer

Daniel Schweiger

Justin Shen

William Skoletsky

Henry Stewart

Brendan Stiles

Daniel Stirrup

Lanie Stock

Molly Stogner

Jane Sullivan

Colin Summers

Louise-Marie Sur

Samantha Surks

Keegan Swanson

Anna Tichenor

Quan Tran

Rachel Vinnelrod

Sarah Vitorino

Natalia Vollaro

Katherine Wistner

Julia Wojno-Oranski

Isabella Wolff

Justin Yu

Edward Zucker

GRADE 12

Karen Abaya

Ashley Amman

Daniel Andrade

Sophia Aparicio

Christina Arida

Shannon Baker

Lydia Beriont

Mikaela Buoscio

Sean Canavan

Camilo Cardenas-Caceres

Francesca Cella

Riley Ciarletta

Jack Cioffi

Alethea Cladis

Gregory Claiborne

Madeline Cohen

Gillian Constantinou

Jason Currie

Eric Daaleman

Beckett Dardia

Abhijay Dutta

James Encinas

Tate Fallon

Daniel Friedman

Ethan Friedman

William Gamba

Roselyne Garabete

Georgia Geoghan

Thomas Greene

Tyler Habib

Jeremy Heyder

Daniel Hipschman

Maya Hooey

Kathryne Humphrey

Grace Hutchinson

Katherine Hynes

Viggo Jabon

Liam Jackson

Amayia Johnson

Elaina Jones

Alexander Joseph

Benjamin Kaplan

Gabriella Kaplun

Emma Karp

William Kessler

Abdul-Rahman Kharboutli

Ashley Klein

Jillian LaConti

Jacob LaRue

Matthew Lampert

Kaitlin Laskaris

Diana Li

Anni Liu

Leopold Loffredo

Amanda Ludwig

Casimir Malak

Stephanie Margolies

Sofia Martinez

Nicholas Martini

Molly McDonald

Richard Mercer

Stephanie Michael

Claudia Millwater

Corinne Moore

John Mossawir

Dillon O'Connor

Matthew O'Connor

Amanda Paden

Jason Paden

Adam Perez

Michael Pierro

Gianni Pizzi

Sophia Powell

Megan Prasek

Andrew Principato

Leanna Prip

Trey Rabinowitz

Megan Raftery

Libby Richardson

Joseph Rigney

Arthur Robbins-Geller

Elizabeth Rosenberg

Georgia Rosenthal

Anna Saber

Grace Sacco

Jared Saltzer

Haley Schaefer

Nicholas Senyk

Jonathan Sherman

Giovanna Silva

Eden Siskind

Dylan Sturdevant

Anna Swartz

Lillian Talmont

Michael Tardibuono

Melissa Triolo

Lucille Vanecek

Brandon Vazquez

Jacob Walsh

Nicholas Walsweer

Alissa Witzel

Ryan Zadrozny