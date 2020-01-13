WESTFIELD, NJ — Westfield High School Principal Mary Asfendis announced the first marking period honor roll for the 2019-2020 school year.
Westfield High School recognizes student achievement every marking period at two levels: Honor Roll and Distinguished Honor Roll.
For the Distinguished Honor Roll, a student’s GPA must be between 3.75 and 4.0 with no grade lower than a B. For the Honor Roll, a student’s GPA must be between 3.5 and 3.74 with no grade lower than a B.
WESTFIELD HIGH SCHOOL
2019-20 MARKING PERIOD 1
DISTINGUISHED HONOR ROLL
GRADE 9
Vanessa Abdala
Alexander Ainge
Zachary Albert Halevy
Evan Alexander
Catherine Angel
Aidan Arabatzis
Michelle Audino
Eric Bautista
Abigail Bebel
Leah Becker
Charles Bennett
Micah Berger
Ryan Bertsch
Camille Blaise
Dexter Blake
Henry Bloom
Anna Bongiovanni
Lauren Booher
Sophia Braun
Carter Brillantes
Isabella Broaddus
Kyle Brunt
Eric Buecklers
Anthony Buoscio
Ava Burke
Natalie Bushell
Mattia Butera
Brooke Butler
Klara Butler
Madeline Butler
Graydon Calder
Owen Callahan
Juliana Cardoso
Liam Carno
Emma Ceraso
Paul Cerro
Aprameyo Chakravarty
Max Chang
Kevin Chen
Matthew Chen
Sophia Cheripka
Matthew Christian
Alexandra Cicala
Catherine Collins
Ethan Composto
Julia Consales
Daniel Cortese
Scarlette Cozzini
Owen Craig
Nicholas Dalessio
Edward Davenport
Gabriel Dayon
Elaine Deignan
Cooper DelGandio
Owen Dembiec
Christian Dencker
Anushka Desai
Allison DiFalco
Lily Dickerson
Maxwell Dolling
Alexis Dombalis
Alexa Dudkiewicz
Jeremy Dudzinski
Alexander Duncan
Ciara Dursee
Sophia Erneta
Sutton Factor
Olivia Falletta
Paige Felter
Kaelin Ferguson
Gaetano Ferrara
Melissa Fiorentino
Jasper Fitzgerald-Jones
Jackson Gagliardi
Joseph Gamba
Caitlin Giordano
Caitlin Givand
Grace Glenn
Jared Goldman
Paige Gorczyca
Jonathan Gorski
Caitlyn Gottlieb
Zoe Greenzang
Sophia Guerrero
Jane Guglielmo
Nathaniel Gurland
Julian Hamilton
Aidan Harper
Daniel Hazard
Kyle He
Sean Henderson
Donovan Hickey
Isabella Hill
Henry Hipschman
Chloe Howard
Lucas Hubner
Jillian Isaacman
Olivia Janaczek
Audrey Jones
Nikhil Jyotishi
Eden Karp
Colin Kavanagh
Ariana Keith
Emma Kelesoglu
Grace Kelly
Grace Kilbourn
Sarah Kim
Sarah Klemm
Isabella Kofsky
Alexander Kolchinsky
Andrew Kornfeld
Sofiia Korotka
Ava Koslowsky
Jonathan Krug
Sarah LaMonica
Samuel Laitman
Derek Lam
Lauren Lane
Patrick Lanza
Sofia Lanza
Juan-Diego Lara
Sophie Latessa
Sasha Learner
Yusuf Lee
Katherine Li
Meryl Li
Michael Liebermann
Christopher Lin
Anna Linenberg
Cameron Linenberg
Coby Linsky
Justin Lipschutz
Rachel Malkinzon
Matteo Mancheno
Leo Mangiamele
Mason Marino
Alyssa Martinez
Andrew Matus
Sylvie Mauras
Liam Maurillo
Olivia Mazzola
Jack McCormack
Jack McCue
John McDonald
Lauren McDonough
Michael Mehler
Peter Meixner
Iskandar Mirtagavi
Luke Mokrzycki
Alexa Mora
Rohan Motwani
Alessandra Muller
Michael Murphy
Sophia Narciso
Jeremias Navarrete
Katherine O'Connor
Alessandra Pacifico
Isabella Panora
Zachary Park
Tyler Partridge
Owen Paul
Michael Pedersen
Noah Perez
Samuel Perez
Avery Pierce
Joseph Pierro
Isabella Pinto
Sofia Pinto
Dimitri Potamousis
Ava Pranke
Catherine Puckett
Grace Pugliese
Kayleigh Quinn
Valeria Ramirez
Alexa Rappoport
James Regan
Sam Reichel
Brennan Restivo
Tyler Richter
Josefina Rios
Juliana Ripper
Shen Rosen
Lily Roth
Jack Rothfleisch
Alyssa Rubenstein
Krista Rumpeters
Annie Ryan
William Ryan
Lucie Saint-Denis
Matilde Salvatori
Stacey Salz
Chloe Samet
Brigham Luna Santamaria
Dylan Scanlon
Julia Schneider
Seth Seiden
Johanna Sexton
Kelly Shen
Leah Shir
James Silecchia
Alan Silva
Sophia Simon
Andrew Singer
Michael Siroty
Thomas Smiljanic
Devon Snyder
Ethan Stack
Hannah Stavin
Jessica Strauss
Carolyn Tananbaum
Vicky Tang
Joelle Tannenbaum
Hannah Thomas
Simon Thompson
Nancie Tieri
Alexander Tilyou
Paul Tilyou
Joseph Tortorella
Kaitlyn Tso
Luke Vaccaro
Cara Van Allen
Honora Vedder
Annika Vesuna
Grace Waibel
Ryan Waldman
Jenna Weinberg
Emily Weinstein
Nathan Welsh
Brooke Williams
Ryan Williamson
Mackenzie Wilson
Katherine Winters
Rachel Witzel
Quinn Wojcik
Madison Wright
Nyah Wysokowski
Sophia Xing
Jake Zippler
GRADE 10
Daniela Agne
Olivia Alpizar
Jordyn Ament
Justin Anderson
Jakob Ayala
Kaity Bai
Aleksandra Baker
Blake Baretz
Samantha Bauer
Matthew Beke
Adrien Bekker
Mateo Beltran
Lucia Biasi
Hayley Bloch
Brooke Bradford
Spencer Brown
Olivia Bryan
Sara Cagnassola
Seth Camacho
Cayla Capistrano
Phoebe Chadowitz
Emily Cheng
Norah Chinn
Brooke Colannino
Justin Colby
Joseph Compton
Ella Conover
Nicholas Conti
Micaela Cortese
Sean Crann
Alec Crispino
Michael Cunningham
Patrick Cunningham
Anna D'Angelo
Conor Daly
Kimberly DiFilippo
Keith Dobrow
Caroline Donnelly
Alexander Elghoul
Katherine Evans
Maxwell Feldman
Dylan Ferraro
Carmen Fiorindo
Abigail Flynn
Jenna Foley
Emilia Fowler
Elise Fox
Hannah Frankhouser
Andrew Galella
Patrick Gallagher
Charles Garretson
James Gefken
Gracie Gigantino
Zachary Gigantino
Amelia Golub
Manuel Gonzalez
Russell Gurland
Matthew Heimall
Emma Heinze
Katherine Hoerle
Victor Houbanov
Ashley Hu
Jordyn Ives
Kaitlyn Jackson
Luke Jacobs
Anjali Jain
Vivian Jeckell
Ella Johnson
Mia Johnson
Shreya Jyotishi
Sara Kaplan
James Kaprowski
Asher Katz
Aidan Kearney
Jack Kelly
Gianna Kerivan
Maxmilian Kiefer
Katherine Kim
Grace Klag
Sean Koellhoffer
Chloe Kreusser
Therese Kuehnert
Timothy Lane
Amira Lee
Nya Lee
Logan Lenner
Brandon Li
Cynthia Li
Yuxin Lin
Alice Lisak
Madison Little
Sean Logan
Catherine Lopez
Matthew Lynch
Joshua Madera
Margaret McCauley
Kerala McGrail
Ethan Messerman
Katherine Miles
Emily Molen
Daniel Morariu
Madelin O'Connor
Meghan O'Connor
Nate Oberstein
Katherine Palmer
Richard Panikiewsky
Kavya Panjwani
Griffin Pardo
Carsyn Parmelee
Kyra Paternoster
Katey Peretz
Emma Petrassi
Lindsey Pietrewicz
Madelyn Pinchuk
William Powell
Ava Pravlik
John Price
Lillian Qin
Dylan Richards
Anna Rickard
Zachary Roitman
Jacob Root
Ryan Rubel
Gwendolyn Sabato
Karishma Sachdev
Joshua Sacher
Andrew Salvato
Jack Saunders
Colman Scanlan
Carsen Sharkey
Meredith Shepherd
Samuel Sherman
Zoe Sherman
Noelle Shih
Payton Silverman
Benjamin Spergel
Asher Sternberg
Fiona Strout
Gillian Strout
Matthew Swenson
Ashley Talwar
Takekuni Tanemori
Dylan Tedeschi
John Tedesco
Olivia Terry
Evan Tompkins
Ryan Van Allen
Alessandra Verga
Kevin Warren
Jacob Watson
George Wen
Eden Wilcomes
Jason Yang
Yuchen Yang
Natalie Zelechowski
Kaiyang Zhu
GRADE 11
Matthew Ackerman
Zahra Ahmed
Alain Alkorta
Kaitlyn Alliegro
Danielle Ardente
Maggie Aslanian
Kyle Azzaretto
Kaitlin Bavaro
Mary Beke
Emily Bergerman
Aidan Bertsch
Caroline Bielen
Elizabeth Bielen
Alexandra Blancato
Isabel Boufarah
Emily Braterman
Alexandra Brennan
Kelsey Brillantes
Joseph Brogan
Claire Campbell
Isabella Cano
Alexander Caramagno
Shane Carlin
Alexa Cassiba
Lily Ceraso
Amanda Cerrachio
Thomas Chen
John Ciano
Anna Cioffi
Andrew Cohen
Eli Cohen
Caroline Collins
Maeve Collins
Macey Cullen
Aidan Dailey
Rebekkah Dayon
Jacob Delforte
Gianna Dente
Alexander Di Maria
Kaitlyn Duffy
Kelly Eagan
Grace Endy
Rileigh Ferguson-Hewson
Nikita Filippov
William Fischer
Giovanni Gallo
Lisset Garcia
Morgan Giardina
Ryleigh Gildea
Jenna Goldberg
Jacqueline Gonzalez
Harrison Greeley
Katherine Hamilton
Emma Hanley
Spencer Harding
Sean Hazard
William Heflin
Allison Hinkel
Megan Hinkel
Samantha Hoffmann
Jessica Isser
Garrett Jackler
Emma Jepsen
Julia Johnson-Milstein
Rohan Jonsson
Jonathan Keenan
Jack Kiely
Emily Klag
Jeremy Kornfeld
Madeleine Learner
Veronika Len
Patrick Lezynski
Grace Luo
Tyler Mackey
Talia Malinsky
Emily Mautone
Julia McGann
Elizabeth McGuire
Robert McIntyre
Henry Meacock
Mira Mehta
Matthew Meixner
Andrew Miller
Lorenzo Mizerek
Paulette Moncayo
Jessica Moore
Eric Mordkovich
Timothy O'Brien
Jillian Omberg
Jordan Ortiz
Angela Panikiewsky
Sara Perlin
Thomas Pinto
Bianca Popa
Patrick Reynders
Ryan Richter
Tyler Rotella
Samantha Salz
Brian Sampson
Eleanor Sanderson
Dilany Santamaria
Alexandra Savin
Brooke Scheuermann
Jack Schlenger
Juliana Schuttevaer
Maxwell Scialabba
Chloe Shanebrook-Wein
Elizabeth Shober
Rachel Simpson
Hailey Stogner
Braden Stryker
Madeleine Sullivan
Jack Sumas
Naia Tan
Sophie Tananbaum
Eva Terry
Daisy Torralba Osorio
Brandon Tso
Catherine Valencia
Meredith Valentine
Mattie Waller
Aprina Wang
Julia Weinstein
Amanda Wendler
Jacob Wendler
Amanda White
Ellery Wolf
Thomas Wolf
Tyler Wragg
Breanna Xavier
Benjamin Zakharenko
Kailey Zhao
GRADE 12
Zeina Afyouni
Ethan Ament
Matthew Arndt
Adam Attia
Marcela Avans
Kathryn Bartlett
Michael Bazarsky
Katherine Billing
Ryan Billings
Chelsea Birkel
Morgan Boll
Aidan Borges
Jack Bowman
Eva Boyes
Jonathan Bracco
Katelyn Bromberg
David Broughton
Carly Burke
Shayan Burns
Anthony Butera
Sydney Butler
Sierra Byrne
Logan Calder
Sofia Carayannopoulos
Lily Cassidy
Michael Catania
Annabella Cerria
Eliana Cestero
Valerie Chang
Helen Chinn
Thomas Chirichella
Gabrielle Cho
Reid Colwell
Julia Csorba
Liam Culkin
John Czarnecki
Thomas Davis
Gabrielle DeCotiis
Jillian DeDomenico
Clea Demuynck
Tyler Devitt
Lauren Donohue
Christopher Durocher
Caroline Dwyer
Andrew Echausse
Eric Elizes
Eric Ellner
Emily Ensslin
Samuel Ertman
Mark Falletta
Aliyah Feinberg
Spencer Feinstein
Ava Feldman
Aidan Fink
Zachary Fischer
Nicholas Forno
Anastasia Fowler
Daniel Fox
Colin Freer
Abigail Frontero
Julia Gagliardi
Lauren Gaudin
Christopher Giglio
Jonathan Givelber
Emily Greenzang
Jonathan Grossman
Daniel Gunchar
Phoenix Gunther
Ian Gurland
Alexis Hammer
Erin Harris
Aaron Hecht
Brendan Hiltz
Robert Hinderliter
Brad Hornbeck
Julia Horne
Kurt Hu
Emily Isaacman
Abigail Jarecki
Luke Jayroe
Lily Kaplan
Jessica Karlin
Madeline Katz
Aidan Kilbourn
Daniel Kohler
Jeremy Kronheimer
Marcelina Krowinska
Ella Kuehnert
Mitra Kumarasamy
Jacqueline LaMastra
Jason Lee
Tia Lemberg
Andrew Li
Noah Lipkind
Alison Lisanti
Jessica Lisanti
William Litchholt
Connie Liu
Theresa Lizzo
William Loggia
Thomas Lupicki
Michael Magnotti
Jack Maranz
Joseph Marino
Rachel Markowitz
Christina Martini
Katherine Martinson
Erin McAndrew
Madelyn McDevitt
John McDonald
Abigael McKinney
Greta McLaughlin
Talia McRoberts
Henry Meiselman
Sumner Migot
Sophia Mirrione
Jason Model
Havana Mohr-Ramirez
Vincent Mora
Matthew Morgan
Patrick Mullen
Jacob Navarrete
Emily O'Connell
Anna Obsgarten
Dustin Paden
Roberto Panora
Luke Pardo
Stephen Park
Ava Paul
Sandrine Perez
Daniel Petersen
Quinn Priscoe
Colin Rees
Talia Remba
Zachary Rever
Madeline Ripper
Nicholas Robinson
Jacob Rock
Jessica Rokhsar
Morgan Rollins
Nicholas Romeo
Benjamin Rosen
Emma Roth
Olivia Roth
Spencer Rothfleisch
Nicholas Rubinetti
Sintra Rumpeters
Franco Saglio
Elisa Saint-Denis
Emma Sarrazin-Boespflug
Christian Sawina
Justin Sawina
Rachel Saxon
Michael Scanlan
Giavanna Schifando
Jessica Schlewitt
Adam Schwartz
Celeste Scott
Rachel Seigerman
Henry Shapiro
Remi Shendell
Lindsay Sherman
Samantha Shih
Alexandra Sica
Julia Singer
Colm Slevin
Sloane Slusher
Elijah Soh
Alan Solovey
Madeline Stack
Abigail Sternberg
Tara Sullivan
William Surks
Maxwell Switlyk
Hasumi Tanemori
Jakob Tannenbaum
Zoe Tedeschi
Max Tennant
Philip Tepper
Julia Tompkins
Demi Tsavekou
Sivaji Turimella
Sumana Turimella
Kevin Vricella-Stokes
Brooke Walden
Angela Wang
Sophia Wayner
Alex Weinberg
Rebecca Whang
Jakob White
Brianna Worms
Etan Zeller Maclean
Abbey Zidel
WESTFIELD HIGH SCHOOL
2019-20 MARKING PERIOD 1
HONOR ROLL
GRADE 9
Miriam Altersohn
Quetzal Araya
Zachary Ashare
Maya Azeem
Anabelle Bahadur
Ryan Baker
Jason Billings
Michael Blake
Michael Bongiovanni
Casey Borak
Jonathan Boufarah
Kyle Bradley
Jacob Bridge
Trey Brown
Lucas Buonopane
Eduardo Carstensen
Alexander Centurion
Chiara Cosenza
Valentina Cosenza
Maria Costa
Jessica Currie
Jessica D'Agosta
William Dailey
Natalia Dragnea
Ryan Dwan
Matthew Epp
Tate Esler
Hannah Everett
Noah Fischer
Valeria Garcia-Lopez
Michael Gauthier
Katherine Gibbemeyer
Cameron Gilman
Avry Giordano
Brooke Giordano
Jake Goldstein
Jaylin Goncalves
Daisy Gonzalez
Anahi Guerrero-Herrera
Kevin Halleran
Thomas Halloran
Nicholas Healey
Demetria Heston
William Holland
Morgan Howland
Benjamin Hsu
Chelsea Hynes
Gabriel Jackson
Bella Jarecki
Abigail Kahn
Timothy Kobin
Dylan Koch
Hannah Krihak
Emily Leary
Madeline Lechner
Jack Linsen
Lillie Martel
Thomas Matt
Michael McAndrew
Jack Melvin
Joshua Metz
Phineas Mindak
Sophia Montero
Bridgett Morrison
Varun Nair
Alexander Nematadzira
Gabriel Pastore
Shaan Patel
Camila Perafan
Catherine Petrie
Ariana Pinto
Madison Robin
Carly Rodrigues
Olivia Rosario
Olivia Ruiz
Damian Rusek
Taylor Saadeh
Lucas Savin
Jonathan Scalia
Flannery Schifando
Leo Schwartz
Henry Seigerman
Spencer Shore
Constantine Sidorov
Evan Sinocchi
Saylor Stillufsen
Emerson Stoller
Julia Sugrue
Perry Tarleton
Christian Tedesco
Chase Turnof
John Veres
Dylan Wragg
GRADE 10
Kevin Arndt
Peter Bennett
Eden Blitt
Lauren Bloch
Michael Bonner
Amy Broughton
Mia Bryson
Ellijah Burke
Leo Carle
Emma Channell
Christopher Cho
Nicholas Dec
Melissa DiDario
Alexa Diziki
Shannon Doyle
Maia Dragowski
Emily Engel
Jordan Foley
Mia Freidberg
Aaron Friedman
Matthew Fuccillo
Mason Galindo
Riley Gasson
Daniel Gotz
Daniel Guerrero
Colin Guinane
James Haley
Steven Hess
Evan Hickey
Reagan Hickey
Avery Hoeft
Rachel Hu
Charles Iannuzzi
Amaechi Ijoma
Melinda Joseph
Rachel Kamienski
Juliana Kaprowski
Eli Katz
Nathaniel Katz
Michael Klikushin
Julie Kurtz
Mason LaConti
Christina LaPera
Lucas Levy
Kayla Louison
Alexa Lourenco
Matthew Madrigal
Natalie Manzo
Sarah Martin
Michael McKenna
James Montes
Samantha Morales
Lydia Murray
Emma Naeseth
Anand Nair
Max Nelson
Michael O'Connor
Chloe Oliveira
Annarosa Ortis
Nicolas Panora
Dhillon Patel
Aidan Paul
Jack Percival
Christian Prip
Erin Raftery
Colin Redmond
Amanda Rickert
Emma Riley
Aidan Royce
Samantha Russo
Anthony San Giacomo
Sarah Sandak
Carly Saunders
Jonathan Schaeffer
Charlotte Schwartz
Alyrie Silverman
Tyler Sontz
Sophia Spadaro
Vijay Sreenivasan
Charlie Stock
Kimberly Su
Jack Taylor
Grace Vasquez
Cottler Vierschilling
Remy Waldman
Thomas Walsh
Alison Whitman
Kelly Wright
Amy Xiao
GRADE 11
Veronika Almonte
Brendan Bailey
Luke Barry
Jack Barsa
Keren Jian Benaojan
James Birle
Matthew Blake
Gerard Bryson
Annabella Buontempo
Brynne Burke
Alyssa Cafiero
Tess Caherly
James Calcagno
Alexander Cha
Laura Channell
Emma Ciullo
Declan Cleary
Nicole Cosenza
Andrew Cunningham
Griffin D'Agosta
Gianna Davis
Paige Doyle
Emily Duncan
Addison Earnst
Olivia Ebel
Emily Edwards
William Fiorentino
Kate Fishman
Aidan Fitzpatrick
Mia Fleming
Kareena Gandhi
Shannon Garguilo
Lindsay Geschickter
Andreas Gesser
David Givand
Steven Gorelik
Holden Grantz
Christopher Grochan
Mia Grogan
Matthew Gruters
Isabella Guggino
Brianna Guzman
Shane Hanna
Cooper Harris
Audrey Heber
Shannon Helfman
Christopher Ho
Jacob Holtzman
Rebecca Horvath
Samantha Horvath
Keri Jean
Thomas Joseph
Zachary Kaplan
Zaria Katz
Jackson Kehler
Laurajane Kehler
Wil Kehler
Jack Kelesoglu
Christopher Kirby
Xenia Kobori
Russell Kobrin
D'aja Koonce
Brendan Kotiga
Dylan Kronick
Max Krueger
Grace Lanza
Eline Lehland
Andrew Leone
John Luerssen
Julia Mackey
Paige Macry
Sean Maher
Douglas Manning
Sean Marner
Matthew McElroy
William McGlynn
Kathryn McHugh
Julian Mcconnell
Noah Metz
Matthew Moran
Aidan Morrison
Margot Motyczka
Sophia Nazzaro
Brandon Ng
Isabel Nolan
Finnegan North
Kerry O'Gara-Donovan
William O'Hagen
William Ohlig
Eric Palia
Aishik Palit
Rohan Patel
Emma Pietrewicz
Robert Puglisi
Anna Qiang
Jade Radice
Joseph Retinger
Aimee Riley
Isabella Ruiz
Thomas Savorgiannakis
Joshua Saxon
Thalia Scantlebury
Caroline Schafer
Daniel Schweiger
Justin Shen
William Skoletsky
Henry Stewart
Brendan Stiles
Daniel Stirrup
Lanie Stock
Molly Stogner
Jane Sullivan
Colin Summers
Louise-Marie Sur
Samantha Surks
Keegan Swanson
Anna Tichenor
Quan Tran
Rachel Vinnelrod
Sarah Vitorino
Natalia Vollaro
Katherine Wistner
Julia Wojno-Oranski
Isabella Wolff
Justin Yu
Edward Zucker
GRADE 12
Karen Abaya
Ashley Amman
Daniel Andrade
Sophia Aparicio
Christina Arida
Shannon Baker
Lydia Beriont
Mikaela Buoscio
Sean Canavan
Camilo Cardenas-Caceres
Francesca Cella
Riley Ciarletta
Jack Cioffi
Alethea Cladis
Gregory Claiborne
Madeline Cohen
Gillian Constantinou
Jason Currie
Eric Daaleman
Beckett Dardia
Abhijay Dutta
James Encinas
Tate Fallon
Daniel Friedman
Ethan Friedman
William Gamba
Roselyne Garabete
Georgia Geoghan
Thomas Greene
Tyler Habib
Jeremy Heyder
Daniel Hipschman
Maya Hooey
Kathryne Humphrey
Grace Hutchinson
Katherine Hynes
Viggo Jabon
Liam Jackson
Amayia Johnson
Elaina Jones
Alexander Joseph
Benjamin Kaplan
Gabriella Kaplun
Emma Karp
William Kessler
Abdul-Rahman Kharboutli
Ashley Klein
Jillian LaConti
Jacob LaRue
Matthew Lampert
Kaitlin Laskaris
Diana Li
Anni Liu
Leopold Loffredo
Amanda Ludwig
Casimir Malak
Stephanie Margolies
Sofia Martinez
Nicholas Martini
Molly McDonald
Richard Mercer
Stephanie Michael
Claudia Millwater
Corinne Moore
John Mossawir
Dillon O'Connor
Matthew O'Connor
Amanda Paden
Jason Paden
Adam Perez
Michael Pierro
Gianni Pizzi
Sophia Powell
Megan Prasek
Andrew Principato
Leanna Prip
Trey Rabinowitz
Megan Raftery
Libby Richardson
Joseph Rigney
Arthur Robbins-Geller
Elizabeth Rosenberg
Georgia Rosenthal
Anna Saber
Grace Sacco
Jared Saltzer
Haley Schaefer
Nicholas Senyk
Jonathan Sherman
Giovanna Silva
Eden Siskind
Dylan Sturdevant
Anna Swartz
Lillian Talmont
Michael Tardibuono
Melissa Triolo
Lucille Vanecek
Brandon Vazquez
Jacob Walsh
Nicholas Walsweer
Alissa Witzel
Ryan Zadrozny